So einfach kann's sein! Abnehmen mit Suppen

Keine Sorge – die Kohlsuppe muss es nicht sein. Aber eine gehaltvolle Suppe mit viel Sahne auch nicht. Die Suppe kann Fleisch enthalten oder auch Linsen. Wichtig ist der hohe Anteil an Gemüse. Anders als beim Gemüse als Beilage, wird das Kochwasser bei der Suppe nicht weggeschüttet. Die darin gelösten Vitamine und andere Nährstoffe werden also mitgegessen.

Übrigens: So eine große Menge an Gemüse wie in der Suppe können wir in roher Form in der Regel nicht essen.