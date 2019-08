Licht an!

Mit einem Knopfdruck lässt sich stimmungsvolles Licht einschalten. Dimmen ist die einfachste Anwendung, mit vielen Licht-Steuerungssystemen lässt sich auch die Farbtemperatur einstellen. Kühles weißes Licht wird als stimmig empfunden, wenn Konzentration gefragt ist. Warmes, gelbliches Licht ist angenehm zum Fernsehen. Dazwischen sind tausende Farbstimmungen möglich. Sie lassen sich in einer App abspeichern und per Knopfdruck aufrufen.

Damit das mit dem smarten Licht klappt, sind verschiedene Geräte nötig, die miteinander vernetzt sein müssen: Zunächst einmal die Glühbirne, die Licht erzeugt, wobei der Begriff genau genommen nicht korrekt ist. Denn es ist nicht mehr der Glühdraht, der leuchtet, doch das Wort Leuchtmittel hat sich noch nicht recht durchsetzen können. Dazu kommt der vernetzte Lichtschalter, damit wir nicht immer eine App zum Licht einschalten brauchen. Ein langer Druck auf den Knopf am Schalter löst eine andere Funktion aus als ein kurzer Druck, ein Doppelklick aktiviert noch eine andere Funktion. Eine vernetzte Steckdose ist als weitere Komponente sinnvoll. Wer schon einen Sprachassistenten zu Hause hat, kann die Steuerung der Lichtstimmung oft schon mit einem Sprachbefehl erledigen.

Die Komponenten im Smart Home werden meist per Funk vernetzt. Es gibt unterschiedliche Funk-Standards, man sollte sich für einen einheitlichen Standard entscheiden, der alle Komponenten miteinander vernetzt. Wer WLAN zuhause hat, kann über den Router seine smarten Lampen steuern. Wer mehr Komfort möchte und viele Lampen steuern will, braucht ein Zusatzkästchen und sollte den gängigen Standard Zigbee für alle Geräte einstellen. Wenn es nur eine oder wenige Komponenten sind, ist die Vernetzung via Bluetooth eine Option.