Sicher und einfach? Bezahlen mit dem Handy

Immer mehr Menschen nutzen kontaktlose Bezahlmethoden ohne Bargeld - auch in Deutschland. Besonders komfortabel geht das mit dem Smartphone. Dazu braucht man dann nicht mal mehr die Bankkarte oder Kreditkarte dabei zu haben.

Wie richte ich eine Bezahl-App auf dem Handy ein?

Egal ob Android-Smartphone oder iPhone, das Prinzip ist stets das gleiche: In einer App auf dem Handy werden die Bezahldaten des Besitzers hinterlegt. Das kann eine Bankkarte sein oder auch eine Kreditkarte. Ob die Hausbank dieses Bezahlsystem unterstützt, sollte man vorher bei der Bank erfragen. Mittlerweile haben aber die meisten Banken und Sparkassen auch das Bezahlen mit dem Handy integriert. Bei Android-Handys braucht man die App "Google Pay" und mindestens Android 4.4 als Betriebssystem. Beim ersten Starten der App wird man aufgefordert, die Kreditkartendaten einzugeben oder eine bereits gespeicherte Karte auszuwählen. Apple-Nutzer hinterlegen in der Apple-Pay-App "Wallet" die Daten der Bankkarte oder Kreditkarte.

Wie bezahle ich mit dem Handy?

Das Bezahlen klappt ähnlich wie das kontaktlose Bezahlen mit einer Karte. Man hält das Handy nah ans Lesegerät an der Kasse. Die NFC-Technologie ("near field communication") erlaubt die Datenübertragung nur aus nächster Nähe, was das Verfahren relativ sicher gegen Manipulation macht. Bei größeren Beträgen muss das Smartphone zur Legitimation entsperrt werden.

Wie sicher ist Bezahlen mit dem Handy?

NFC ("near field communication") ist eine vergleichsweise sichere Technologie. Die Datenübertragung ist geschützter als der Datenaustausch mit einer kontaktlosen Kreditkarte. Damit ist man also besser gegen Missbrauch geschützt als mit einer Plastikkarte. Zudem muss bei größeren Beträgen das Handy zur Legitimation entsperrt werden, was die Sicherheit zusätzlich erhöht. Trotzdem sollte man darauf achten, das Handy durch Updates immer auf dem neuesten Stand zu halten.

Wie ist es um den Datenschutz bestellt?

Wenn man mit dem Handy bezahlt, wissen Google oder Apple natürlich, wieviel sie gekauft haben sowie das Geschäft und den Ort des Einkaufs. Dabei gelten die jeweiligen Datenschutzbestimmungen des Unternehmens. Man gibt also zahlreiche Daten über das persönliche Einkaufsverhalten preis, was es den Unternehmen ermöglicht, zielgerichtete Werbung an Sie zu übermitteln.