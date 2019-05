Selbstgezogenes Gemüse Die besten 5 Gemüsesorten für den Balkon

Minischlangengurke:

Last but not least: Eine Minischlangengurke – die am laufenden Band höchstens 17 cm lange Früchte produziert. Das ist eine ideale Kombination zu Tomaten und Salat. Wenn man die Früchte jung erntet werden viele neue gebildet. Sie mag übrigens kein kaltes Wasser. Überhaupt sind Gurken sehr wärmeliebend. Es empfiehlt sich immer eine volle Gießkanne auf dem Balkon stehen zu haben - dann hat das Wasser die richtige Temperatur. Temperaturen unter 10°C werden von Gurken nicht vertragen. Ernte ab Juli. Rankhilfe!