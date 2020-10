Schöne Blüten Jetzt Blumenzwiebeln setzen!

Jetzt schon an das Frühjahr denken und nicht geizig sein bei den Blumenzwiebeln, dann haben wir im Frühjahr eine Blütenpracht, an der wir uns nach einem langen Winter erfreuen können.

Wer keinen Garten hat, kann die Zwiebeln auch in einen Topf pflanzen! Am besten Sie schichten die Zwiebeln in der Erde wie bei einer Lasagne, dann haben Sie über Monate hinweg immer schöne Blüten, ohne immer wieder neu zu pflanzen.