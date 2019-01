Schön im Winter Das perfekte Winter-Make-up

Über der Tagescreme bietet sich im Winter ein zusätzlich pflegendes Creme Make-up an. Mit den Fingern sanft auf Rötungen eintupfen und schön verblenden. Noch mehr Deckkraft gibt es durch das Auftragen mit einem speziellen Pinsel, dem so genannten "Bufferfoundationpinsel". Damit wird das Make-up in sanften kreisenden Bewegungen aufgetragen.