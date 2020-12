Schnell und lecker? Fertigsaucen unter der Lupe

Die Auswahl an Produkten ist riesig: vom gekühlten Dressing aus der Kühltheke, über kleine Portionspäckchen bis hin zum Trockenpulver aus der Tüte, das noch angerührt werden muss. Auffällig ist vor allem der recht hohe Zuckeranteil von teilweise 10-12%. Verdickungsmittel wie z.B. Johannisbrotkernmehl werden verwendet, um die buttrige Eigenschaft von Joghurt-Soßen herzustellen. Es finden sich außerdem oft Aromen und Geschmacksverstärker. Unser Tipp: Öl und Essig hat jeder zu Hause – fertige Salatsoßen sind immer viel teurer, als selbst gemacht. Wem es um die Zeitersparnis geht, der kann Salatdressing auf Vorrat herstellen. Einfach in ein kleines Fläschchen abfüllen und ab damit in den Kühlschrank

Dessertsaucen haben in der Regel einen besonders hohen Zuckeranteil, denn Zucker ist und bleibt eine billige Zutat und gibt zudem Geschmack. Zucker ist in der Lebensmittelindustrie daher ein beliebter Rohstoff. Auch hier werden statt echter Zutaten oft künstliche Aromen eingesetzt. Achtung auch bei Agavendicksaft – hört sich gesund an, ist aber ein reines Industrieprodukt und nicht gesünder als Zucker.

Unser Tipp: Achten Sie beim Kauf vor allem auf den Zuckeranteil und „echte“ Zutaten. Viele unserer getesteten Bio-Produkte sind erstaunlich nah an der Rezeptur, wie man frisch kochen würde.