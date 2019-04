Scheidung Diese Irrtümer sollten Sie kennen

2008 wurde das Unterhaltsrecht reformiert. Es zielt seitdem auf eine starke Eigenständigkeit der ehemaligen Eheleute nach der Scheidung. So soll der Betreuende nur bis zum jeweils dritten Lebensjahr der Kinder Unterhaltsansprüche haben. Hier hat der Bundesgerichtshof jedoch nachjustiert, da das Gesetz den Partner, der die Hauptbetreuungsleistung erbringt, zu stark benachteilige.

So kann die betreuende Person nach aktuellem Stand weit über das dritte Lebensjahr des Kindes betreuungsunterhaltsberechtigt sein, wenn sie zum Beispiel nachweisen kann, dass sie den Kindern nachmittags bei den Hausaufgaben helfen oder sie zum Sportverein bringen muss und deshalb keine Vollzeitstelle annehmen kann ( Siehe BGH, Urteil vom 18.04.2012, XIII ZR 65/10 ).

So können auch zu einem Zeitpunkt, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, noch Unterhaltsansprüche geltend gemacht werden. Wenn dem einen Ehepartner durch die Aufgabenteilung in der Ehe dauerhaft finanzielle Einbußen entstanden sind, muss der andere Ehepartner dies ausgleichen. Allerdings kann der Unterhalt gemäß Paragraf 1578 b Abs. 1 BGB auf den "angemessenen Lebensbedarf" heruntergesetzt werden. Die Grenze bemisst sich nach dem Einkommen, welches der unterhaltsberechtigte Partner ohne Ehe und Kindererziehung mutmaßlich zur Verfügung hätte.

Um nach einer Scheidung nicht in Armut abzurutschen sollten beide Ehepartner während der Ehe auf möglichst hohem Niveau weiterarbeiten. Nützlich sind in vielen Fällen auch Eheverträge, die Themen wie den Versorgungsanspruch etc. nach einer möglichen Scheidung regeln.