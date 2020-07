Schädlinge im Vorratsschrank Die besten Tipps gegen Lebensmittelmotten

1. Wo verstecken sie sich hauptsächlich? Lebensmittelmotten bevorzugen Müsli, Getreide/Grieß und Nüsse. Aber auch Kartonagen also die Umverpackung von trockenen Lebensmitteln. Unsere Lebensmittel werden in Großlagern aufbewahrt, bevor sie für uns zugänglich im Einzelhandel zu kaufen sind. Bereits dort kann sich die Lebensmittelmotte verbreiten. Ihre Eier legt sie dazu gerne in enge Ritzen und Rillen ab, oder sie konnte dies schon vor dem Verpacken der Lebensmittel tun.

3. Was kann ich dagegen unternehmen?

Am besten man verpackt die Lebensmittel in dicht schließende Behälter zuhause um. So kommt kein „Getier“ an die Lebensmittel ran bzw. ein Verbreiten von bereits befallen Lebensmitteln wird so verhindert. Es ist auch zu empfehlen, Kartonverpackungen ohne Sichtfenster, in Gläser mit Schraubverschluss um zu füllen. So kann eine Sichtkontrolle erfolgen und potentiell befallene Verpackungen werden gar nicht erst eingelagert.

Zusätzlich kann der Lebensmittelschrank oder das Regal zwei- bis dreimal jährlich mit einem Essigwasser gereinigt werden, denn den Geruch können die Lebensmittelmotten nicht ausstehen.