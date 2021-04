Sammeln und genießen Das sollten Sie über Bärlauch wissen

Bärlauch ist eine heimische Pflanze, die wild wächst. Er gehört zu den Zwiebelgewächsen – ein Verwandter des Knoblauchs und der Zwiebel. Er wächst in Deutschland zwischen April und Mai, gerne in schattigen Wäldern. Und er hüllt das Gebiet, in dem er wächst, in einen intensiven Knoblauchduft. Gesammelt werden darf nur für den Eigenbedarf.