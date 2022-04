Salat, Eier und Co direkt an die Haustür Das sollten Sie über Lebensmittel-Lieferdienste wissen

Salat, Eier und Co direkt an die Haustür

Eier, Salat und Nudeln bequem von Zuhause bestellen, ohne das Sofa zu verlassen - das klingt verlockend und ist dank Lebensmittel-Lieferdiensten auch recht schnell und mit wenigen Klicks oder einem Anruf möglich. Welche Kosten Sie einrechnen müssen und was Sie tun können, wenn ein Produkt mal in schlechter Qualität geliefert wird, lesen Sie hier.

In den letzten Jahren sind viele Lieferdienste aus dem Boden geschossen - auch diese Konkurrenz ist dafür verantwortlich, dass wir Verbraucher*innen noch recht wenig Liefergebühr zahlen. Bei vielen Anbietern variieren diese zwischen 2 und 4 Euro.

Bei den großen Supermärkten wie Rewe oder Edeka hängt der Lieferpreis meist vom Termin, Bestellwert und der Postleitzahl ab. Regionale Angebote variieren in den Lieferkosten. Die Lebensmittel selbst kosten in den meisten Fällen genauso viel wie im Laden.

Ist das Ei beschädigt oder zeigt die Tomate schon Schimmel, sollten Sie das am besten sofort bei dem oder der Lieferant*in reklamieren. Ist das nicht mehr möglich, wenden Sie sich direkt an das Unternehmen. Tipp: Machen Sie Fotos von den Lebensmitteln, bei denen Ihnen etwas auffällt. Schauen Sie gleich nach der Lieferung auch, ob alle Lebensmittel gut gekühlt worden sind, sich also noch eindeutig kalt anfühlen. Gerade bei Fisch oder sonstigen Frischeprodukten ist das wichtig.