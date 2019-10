Richtige Ernährung Bauchfett loswerden - so geht's

Bauchfett loswerden - so geht's

Bauchfett ist nicht nur ein optisches Problem, es schadet auch der Gesundheit. Insbesondere viszerales Bauchfett, also inneres Bauchfett, birgt gesundheitliche Risiken. Warum und was man gegen das Bauchfett machen kann, weiß Ernährungswissenschaftler Dr. Stefan Lück.

Um zu erkennen, ob es sich beim eigenen Bauchfett um das gefährliche viszerale Bauchfett oder das harmloserer Unterhautfett handelt sind aufwendige Untersuchungen mithilfe eines Computertomografen notwendig. Doch der Bauchumfang/Taillenumfang gilt als erster Warnhinweis, einfach mit einem Maßband gemessen. Bei 80cm (Frau) und 94cm (Mann) fängt es an, dass man sich beobachten sollte und bei 88cm (Frau) und 102cm (Mann) sollte man eingreifen. Um zu erkennen, ob es sich beim eigenen Bauchfett um das gefährliche viszerale Bauchfett oder das harmloserer Unterhautfett handelt sind aufwendige Untersuchungen mithilfe eines Computertomografen notwendig.

Extreme Diäten sind nicht geeignet. Und auch wenn man es schon nicht mehr hören kann und die Diätindustrie versucht uns immer wieder in die Irre zu führen, so bleibt es dabei, dass man mehr Gemüse in seiner ganzen Fülle und Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und hochwertige Öle wieder im Speiseplan einfügen sollte und parallel dazu runter mit dem Zucker und auf zuckerarmes Obst zurückgreifen, wie beispielsweise Beerenobst oder Grapefruit und sich bewegen.