Richtig reinigen So pflegen Sie Ihre Waschmaschine

Damit wir lange Freude an unserer Waschmaschine haben, ist es notwendig, sie regelmäßig zu pflegen - also zu reinigen. Nur durch das wöchentliche Waschen der Textilien ist es mit der Reinigung der Waschmaschine nicht getan. Tun wir dies nicht, können sich Bakterien, Schimmel und Pilze bilden, denn Waschmittelreste, Restfeuchte und zurückgebliebene Haare und Flusen sind dafür idealer Nährboden. Ebenso können Gummidichtungen und Plastikteile brüchig werden und kaputt gehen.

Das Waschmittelfach herausnehmen und unter fließendem Wasser abwaschen bzw. bei hartnäckigeren Verschmutzungen in einer lauwarmen Reinigungsflotte einweichen und mit einer weichen Bürste reinigen. Jetzt lohnt sich auch der Blick in die Öffnung an der Waschmaschine, wo vorher das Waschmittelfach war. Auch hier muss gereinigt werden, eine alte Zahnbürste oder lange Reinigungsbürste kommen auch an die hintersten Stellen.