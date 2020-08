Richtig laden und schonen So hält der Handyakku lange durch

So hält der Handyakku lange durch

Gerade in der Urlaubszeit ist das Smartphone unser ständiger Begleiter. Dumm nur, wenn der Handyakku schwächelt und dann versagt, wenn man das Smartphone am dringendsten braucht.

Moderne Lithium-Ionen-Akkus sind sehr leistungsfähig. Häufiges kurzes Laden ist aber Gift für jeden Akku und schadet der Akkukapazität. Für die Lebensdauer ist optimal, wenn man den Akku bei 20% Restladung ans Ladegerät hängt und das Gerät nur bis ca. 80% auflädt. Das Gerät längere Zeit vollgeladen am Netz zu lassen, beispielsweise über Nacht, kann dem Akku Stress bereiten und die Lebensdauer verkürzen. Moderne Smartphones haben übrigens eine intelligente Ladeautomatik, die ein Überladen verhindert. Das setzt aber häufig voraus, dass man das richtige Ladegerät des Herstellers benutzt, damit die Ladeautomatomatik richtig arbeiten kann.

Ja, direkte Sonneneinstrahlung schadet dem Akku. Auf keinen Fall sollte man das Handy daher im Sommer im Auto oder in der prallen Sonne liegen lassen. Aber auch tiefe Temperaturen verringern die Leistungsfähigkeit des Akkus. Der Kühlschrank ist daher genauso falsch als Aufbewahrungsort.

Ja, das Ladegerät muss unbedingt zum Smartphone passen. Zum einen können falsche bzw. nicht passende Ladegeräte den Akku beschädigen. Zum anderen ist für die intelligente Ladeautomatik Voraussetzung, dass mein Handy richtig mit dem Ladegerät kommuniziert. Daher am besten das Original-Zubehör des Herstellers verwenden, damit macht man nichts verkehrt.

Moderne Lithium-Ionen-Akkus haben eine Lebensdauer von über Tausend Ladezyklen. Danach lässt die Akkulaufzeit eventuell so nach, dass man über einen Akkutausch nachdenken sollte, wenn die kürzere Akkulaufzeit die Nutzung beeinträchtigt. Zum Tausch des Akkus kann man das Gerät beim Fachhandel abgeben. Hier hat man meist die Wahl zwischen teureren Original-Ersatzteilen oder günstigeren Akkus von Drittanbietern. Ist das Handy noch in der Garantiezeit, sollte man in die Garantie-Bedingungen schauen und darauf achten, inwieweit der Einbau von Drittanbieter-Akkus die Garantie gefährden kann.