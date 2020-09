Rettungsgasse rettet Leben 10 Fakten zur Rettungsgasse

Sobald der Verkehr auf der Autobahn zähflüssig bis stocken wird, sollten Autofahrer an eine mögliche Rettungsgasse denken. Denn spätestens, wenn die Autos nur noch in Schrittgeschwindigkeit fahren können, ist es Zeit die Rettungsgasse zu bilden.

Seit dem 1.1.2020 gilt: Verletzt man seine Pflicht, so drohen zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld. Dieses beträgt mindestens 200 Euro und erhöht sich auf 240 Euro, wenn der Fahrer Rettungskräfte behindert. 280 Euro drohen bei einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. 320 Euro zahlt, wer durch die Behinderung zu einem Sachschaden beiträgt. Neben dem jeweiligen Bußgeld wird in diesen Fällen zusätzlich ein einmonatiges Fahrverbot verhängt und es gibt 2 Punkte aufs Strafkonto. Wer denkt, er muss Polizei und Feuerwehr in der Rettungsgasse hinterher fahren, zahlt direkt 240 Euro und kassiert zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

1. Wie bildet man eine Rettungsgasse?

Unabhängig wie viele Spuren die Straße hat gilt: Fahre ich auf dem linken Fahrstreifen, sprich der Überholspur, weiche ich auch nach links aus. Alle übrigen Fahrzeuge weichen nach rechts aus. Das gilt auch für Motorräder.

2. Darf der Standstreifen befahren werden?

Der Standstreifen ist freizuhalten! Nur in Notfällen, bei engen unübersichtliche Baustellen oder nach Aufforderung durch die Polizei darf ausnahmsweise auf den Standstreifen ausgewichen werden.

3. Was ist, wenn man innerorts an einer roten Ampel steht?

Auch an einer roten Ampel muss den Rettunskräften den Weg freigeben. Dafür darf und soll man den Haltestreifen nacht Rechts hin überfahren, um eine Rettungsgasse zu bilden.

Wichtig bleibt allerdings, andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Es ist daher ratsam, möglichst direkt hinter der Ampel stehen zu bleiben und für die Weiterfahrt auf die Grünphase zu warten oder wieder zurück hinter die Haltelinie zu fahren, sobald das Einsatzfahrzeug vorbeigefahren ist.

4. Was, wenn man dabei geblitzt wurde?

Keine Sorge. Am besten erst einmal Datum, Uhrzeit und Art des Einsatzfahrzeugs notieren. Kommt dann ein Bußgeldbescheid wegen des Rotlichtverstoßes, sollte man Einspruch hiergegen einlegen. Dabei sind die notierten Informationen hilfreich für die Begründung. Kann die Behörde den Notfall nachvollziehen, wird das Verfahren mit großer Wahrscheinlichkeit eingestellt.

5. Darf man auf den Gehweg ausweichen? Was wenn man dadurch einen Schaden am Auto erleidet?

Das Wichtigste ist, dass das Einsatzfahrzeug ungehindert und schnell vorankommt. Dafür kann es auch einmal notwendig sein auf einen Gehweg auszuweichen, auch auf die Gefahr hin, dass durch einen erhöhten Gehweg das Auto beschädigt werden könnte. Schließlich handelt es sich um eine Notfallsituation. Bei tatsächlicher Beschädigung ist man dafür grundsätzlich aber selbst verantwortlich.

Aber auch hier muss auf andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer Rücksicht genommen werden.

6. Wie verhalte ich mich in einer Baustelle?

Besonders bei Autobahnbaustellen gibt es oft keine Möglichkeit auf die Seite zu fahren oder sonst wie auszuweichen. Findet sich keine Ausweichbucht in Reichweite, so ist man gut beraten ruhig zu bleiben, möglichst zügig (aber nicht unverhältnismäßig schnell) den Weg fortzusetzen und hinter der Baustelle durch Rechtsfahren dem Einsatzfahrzeug Platz zu machen.

7. Muss ich auf einer Landstraße an der Seite halten?

Grundsätzlich muss man dem Einsatzfahrzeug „den Weg frei machen“. Dafür kann es bereits genügen die Geschwindigkeit zu verringern und so weit wie möglich auf die Seite zu fahren, damit man ohne Probleme überholt werden kann. Zur Not sollte man aber an der Seite anhalten. Dies gilt für beide Fahrtrichtungen.

8. Darf man in der Rettungsgasse nach vorne fahren?

Ganz klar: Nein! Nur die Einsatz- und Hilfsfahrzeuge, wie z.B. Abschleppfahrzeuge dürfen die Rettungsgasse befahren. Wer denkt, er muss Polizei und Feuerwehr in der Rettungsgasse hinterher fahren, zahlt direkt 240 Euro und kassiert zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

9. Auf welche Arten können Einsatzfahrzeuge auf sich Aufmerksam machen?

Sie können entweder nur optisch, also mit blauem Blinklicht, oder zusätzlich noch akustisch, mit dem Martinshorn, auf sich aufmerksam machen.

10. Worin besteht der Unterschied, wenn sich ein Fahrzeug allein mit Blaulicht nähert oder zusätzlich das Martinshorn erklingt?