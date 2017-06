So macht's Spaß! 10 Tipps für den Urlaub im Wohnmobil

Reisen im Mobil ist flexibel, oft günstiger als Hotelaufenthalte, verspricht Freiheit und Abenteuer. Darauf sollten Sie achten:

1. Für Einsteiger: welches Wohnmobil ist eigentlich das richtige für meinen Bedarf?

Familien mit Kindern – Alkoven; Älteres Ehepaar – Teilintegriert; Leute, die das Fahrzeug auch mal für die Fahrt zum Büro oder zum Transport benutzen wollen –Kastenwagen. Für Mieter gilt: lieber eine Kategorie größer buchen, als zu klein.

2. Kaufen oder mieten?

Fast jeder, den das Caravaning-Reisefieber erfasst hat, möchte irgendwann sein eigenes Fahrzeug. Für alle, die es erst mal kennenlernen wollen, hat das Mieten viele Vorteile. Für das Mietmobil ist kein eigener Stellplatz nötig und es lässt sich unverbindlich testen, ob Grundriss oder Aufbau den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Die Anmietung ist unkompliziert, allerdings gibt’s das mobile Urlaubshaus selten zum Billigtarif: Der Preis ist mit einer guten Ferienwohnung vergleichbar. Faustregel: Je nach Saison und Größe des Reisemobils sind Mieter mit etwa 80 bis 140 Euro pro Tag dabei. Darin enthalten ist auch die Haftpflicht- und Kaskoversicherung. Wer länger mietet, bekommt spürbare Nachlässe eingeräumt. Wichtig: Wer frühzeitig zuschlägt, hat die größere Auswahl und kann Frühbucherrabatte nutzen.

Tipps zum Kauf eines gebrauchten Wohnmobils



*Marken-Fahrzeuge statt "No-Name" Mobile! Reisemobile sind nämlich einer noch höheren Belastung ausgesetzt, als normale PKW und das macht sich hier bemerkbar



*viel Zeit einplanen! Über eine Probefahrt hinaus ist es auch wichtig, die Bordtechnik zu prüfen sowie den Aufbau. Undichte Stellen zum Beispiel, durch die Feuchtigkeit dringen kann, befinden sich in Aufbaukanten, Unterboden sowie in Dachhauben.



*Die grüne Umweltplakette nicht vergessen! In manchen europäischen Innenstädten gelten nämlich ähnlich strenge Regelungen, wie in manchen deutschen Orten.



*Preise vergleichen! Der Wert eines Mobils hängt -wie beim PKW- von Alter, Laufleistung und der Fahrzeugmarke ab, aber: Auch ganz erheblich vom Pflegezustand. Daher vor Vertragsschluss das Kaufangebot mit Preisen auf Internetportalen vergleichen.



*Am besten: Jemanden mitnehmen, der sich auskennt!

3. Wohnmobil-Vermieter - wo finde ich den richtigen?

Die Suche nach dem Mietmobil wird durch die Internetseiten von Vermietportalen oder Händlern inzwischen immer einfacher und professioneller. Preise, Grundrisse und Bilder sind abrufbar, oft kann man das Wunschmobil online reservieren und buchen. Also keine besondere Hürde. Zur Wahl stehen ortsansässige Wohnmobilhändler oder Vermietketten wie ADAC, Hymer-Rent, McRent oder die Händlergemeinschaft Intercaravaning.

4. Wer darf mieten – eine Frage des Führerscheins?

Nicht nur, auch das Mindestalter setzt Grenzen: Der Mieter muss mindestens 21 Jahre sein, außerdem muss er mindestens seit einem Jahr im Besitz eines für die jeweilige Fahrzeugkategorie gültigen Führerscheins sein. Für die meisten Reisemobile ist die alte Führerscheinklasse 3 ausreichend. Die Führerscheinklasse B (damals der "Dreier") ist für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen, für die Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht wird die Führerscheinklasse C1 benötigt, also die Klasse für leichtere LKW. Das ist aber nur was für echte Profis und Leute mit dicken Gelbeuteln.

5. Wie viele Passagiere an Bord?

Ganz einfach: Für jede Person an Bord muss auf jeden Fall ein Gurt vorhanden sein. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen nur so viele Personen befördert werden, wie Sicherheitsgurte im Fahrzeug vorhanden sind. Das gilt im Wohnmobil genauso wie im Auto. Kinder müssen wie im Auto in geeigneten Rückhaltesystemen untergebracht werden, auf Sitzen mit Gurt. Wichtig: sie dürfen während der Fahrt nicht in den Schlafkojen liegen, da es unmöglich ist, sie dort ordnungsgemäß zu sichern.

6. Reisemobil beladen - ist Übergewicht ein Problem?

Reisemobile haben ein zulässiges Gesamtgewicht und Benutzer neigen dazu, es häufig überzustrapazieren. Serienmäßige Fahrzeugausstattungen, Dachboxen, Fahrräder in der Heckgarage und das Urlaubsgepäck etc. bringen die Fahrzeuge schnell ans Gewichtslimit. Die Zuladung ist oft geringer als man denkt. Übrigens: Bei Übergewicht versteht die Polizei keinen Spaß. Nicht hierzulande, schon gar nicht jenseits der Grenzen. Besonders ernst nehmen das Thema die südlichen Nachbarn. Keine Toleranz darf man in der Schweiz erwarten; Österreicher bitten bei Kontrollen mit bis zu 2.200 Euro zur Kasse. Auch die Italiener sind mit einem Strafmaß bis 1.600 Euro nicht eben zimperlich. Vollstreckt wird bei Verkehrsvergehen in EU-Staaten inzwischen übrigens auch zu Hause, so will es ein Abkommen von Ende Oktober 2010. Das Problem der Überladung von Reisemobilen ist nicht neu, aber immer brenzliger - vor allem wegen der 3,5-Tonnen-Grenze. Viele Reisemobilfahrer möchten nicht an Lkw -Verbote gebunden sein und haben die Führerscheingrenze im Auge. Zu Beginn der Reisesaison kontrolliert die Polizei deshalb verstärkt. Tipp: Frischwassertank nicht vor Reisebeginn (voll) auffüllen, das macht schon mal jede Menge aus. Da passen rund 120 Liter rein, also gewichtsmäßig das Urlaubsgepäck für 4 Leute!!

7. Wohin mit dem Gepäck im Reisemobil?

Das ist eine wichtige Frage, denn hier lauern Fehler und Gefahren. Muss wirklich alles mit auf die Reise? Wichtig: Offene Ablagen sollten während der Fahrt leer bleiben, hinter Schränken, deren Türen in Fahrtrichtung öffnen, nur leichte Dinge verstauen. Schwere Gegenstände gehören möglichst weit nach unten, in den Bereich zwischen den Achsen. Am besten im Doppelboden oder mit rutschfesten Matten unterlegt und mit einem Gurt für die Fahrt verzurrt. Wichtig: Wo schon viel Gewicht lastet, sollten Urlauber mit dem Zuladen zurückhaltend sein. Die Küche etwa ist ein Bereich, der wegen des Kühlschranks bereits etliche Kilos auf die Waage bringt. Auch wenn es unpraktisch erscheint: Hier zusätzlich Konserven oder Getränkeflaschen zu verstauen, empfiehlt sich nur bedingt. Achtung bei Fahrzeugen mit Heckgarage. Klar, sie verführt zum hemmungslosen Packen. Aber: Je länger der hintere Überhang, desto größer die Hebelwirkung. Und das hat Einfluss auf die Beherrschbarkeit.

8. Grenzenlose Freiheit - gilt das auch beim Übernachten?

Nein leider nicht. Zum Thema "Freies Campen" gibt's in Europa keine einheitliche Regelung, im Gegenteil: Jedes Land hat seine eigenen Vorschriften und Gesetze. Darüber sollte man sich schlau machen!

In Deutschland ist das einmalige Übernachten zur so genannten "Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit" nahezu überall erlaubt, aber nur dort, wo es nicht explizit verboten ist. Campingähnliches Verhalten (unter anderem Herausdrehen der Markise, Aufstellung der Campingstühle und Tische …) ist dabei jedoch verboten. Wichtig: der ADAC berichtet aktuell wieder von Übergriffen auf Reisemobilisten etwa in Nordeuropa (vor allem Schweden, Dänemark) und Osteuropa. Daher empfehlenswert: zugelassenen und geeigneten Plätze – z.B. Wohnmobilstellplätze ansteuern. Sie sind meist durch ein Parkplatzschild mit dem Zusatzzeichen "Wohnmobil" gekennzeichnet. Wo es die gibt findet man in verschiedenen Stellplatzführern, auch international.

9. Mit dem Reisemobil in Großstädte, ist das sinnvoll?

Eine Frage des persönlichen Geschmacks und Nervenkostüms. Denn die europäischen Metropolen sind gerade in den Hauptreisezeiten total überlastet. Abstellplätze, Parkflächen sind für diese Sonder-KFZ unter 3,5 Tonnen Mangelware, das Rangieren etc. oft mühsam. Besser: Außerhalb von Städten einen Campingplatz oder ausgewiesenen Stellplatz ansteuern und für die Fahrt in die Stadt öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

10. Wohin mit dem Brauchwasser?

Klar, das fällt an und bei 4 Leuten im Auto muss man alle 2 Tage Frischwasser auffüllen, Brauchwasser entsorgen. Aber nicht wo es gerade passt. Es gibt bundesweit und international Entsorgungstationen, etwa auf Campingplätzen, Wohnmobil-Stellplätzen aber auch bei Tankstellen (für die LKW Fahrer), an Gasthöfen oder direkt bei den Kläranlagen. Manche Entsorgungsstationen sehen aus wie Parkscheinautomaten und man muss für die Entsorgung natürlich bezahlen.