Rechte und Pflichten Wer muss Herbstlaub beseitigen und wie oft darf der Laubbläser eingesetzt werden?

Herbstlaub kann Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger in Bedrängnis bringen. Gerade wenn es im Herbst öfter regnet, rutscht man auf einer Laubdecke schnell einmal aus. Daher muss es – ähnlich wie Schnee und Eis im Winter – geräumt werden, besagt das Nachbarschaftsrecht.

1) Wann bin ich verpflichtet, Laub zu beseitigen?

Wer das Laub beseitigen muss, hängt davon ab, wo es liegt. Auf öffentlicher Straße muss grundsätzlich die Gemeinde das Laub entfernen. Sie kann ihre Räumpflicht aber auf Anwohner übertragen, was sie regelmäßig tut. Fast jede Gemeinde hat eine Straßenreinigungssatzung, in der steht: die Eigentümer von Grundstücken, die an einer öffentlichen Straße liegen, übernehmen die Räumarbeiten.

Auf dem eigenen Grundstück muss ich als Eigentümer dagegen immer selbst dafür sorgen, dass Laub geräumt wird. Gerade auf Treppen und Wegen zum Hauseingang muss ich aufpassen, dass der Postbote und Besucher nicht ausrutschen. Als Mieter sollte ich in den Mietvertrag schauen: der Vermieter kann seine Räumpflicht nämlich auf mich als Mieter übertragen.

2) Wenn jemand auf dem Laub stürzt, muss ich dafür haften?

Grundsätzlich hafte ich nur, wenn ich meine Räumpflicht verletzt habe. Wichtig ist dabei zu wissen: ich muss nicht für jede Gefahr einstehen. Wie oft und gründlich ich eine Fläche von Laub befreien muss, hängt vom Einzelfall ab. Bei Regenwetter oder besonders starkem Laubfall muss ich den Weg täglich räumen. An anderen Tagen reicht es auch wöchentlich. Mehr als zweimal am Tag muss ich aber grundsätzlich kein Laub beseitigen.

Entscheidend ist auch, wie es zum Sturz gekommen ist. War die Stelle erkennbar nass und rutschig? Dann ist jemand, der mit unpassendem Schuhwerk besonders schnell geht, für seine Verletzung mitverantwortlich. Das kann dazu führen, dass er seine Kosten zumindest zum Teil selbst tragen muss.

3) Laubbläser sind oft sehr laut! Gibt es da eine Vorschrift, wann ich sie benutzen darf?

Laute Maschinen wie Laubbläser dürfen in Wohngebieten nur zu bestimmten Zeiten zum Einsatz kommen. Die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung legt deutschlandweit fest: Laubbläser und Laubsammler darf ich grundsätzlich nur in der Zeit von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr betreiben, an Sonn- und Feiertagen ist die Benutzung verboten.

Ausnahmen gibt es nur für besonders leise Geräte, die mit europäischen Umweltzeichen gekennzeichnet sind. Diese darf man werktags zwischen 7 und 20 Uhr benutzen. Die Zeiten gelten sowohl für Privatpersonen als auch für Gewerbebetriebe. Falls die Stadtreinigung dagegen verstößt, kann man sich bei der Verwaltung beschweren.

Jede Gemeinde kann zudem weitergehende Lärmschutzregeln treffen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, fragen Sie bei der Gemeindeverwaltung nach den zulässigen Betriebszeiten.

4) Wie oft darf ich denn den Laubbläser überhaupt anwerfen?

Da gibt es keine allgemeingültige Regel. Nachbarn müssen gegenseitig Rücksicht nehmen, da sie oft auf engem Raum zusammenwohnen. Aber es kommt immer auf den konkreten Fall an, also zum Beispiel wie lange und wie weit entfernt der Laubbläser benutzt wird. Setzt der Nachbar den Laubbläser zu oft oder zu lange ein, obwohl er das vermeiden kann, muss er wegen Ruhestörung ggf. ein Bußgeld zahlen.

5) Was ist, wenn Nachbars Baum sein Laub in meinen Garten wirft? Wer muss das Laub dann entfernen?

In aller Regel muss ich das herübergewehte Laub hinnehmen, da es im Herbst üblich ist. Gegen Laubfall vom Nachbarn kann ich mich nur wehren, wenn es in meiner Wohngegend nicht ortsüblich ist und mich wesentlich beeinträchtigt. Das ist aber selten der Fall: In einer Gegend mit Gärten und Bäumen ist Laubfall regelmäßig hinzunehmen. Das bedeutet, dass ich das Laub selbst beseitigen muss, auch wenn es Zeit und Geld kostet. Einfach das Laub zum Nachbarn zurückzukehren, ist keine Option.

Ausnahmsweise kann ich vom Nachbarn aber eine Ausgleichszahlung (eine sogenannte Laubrente) verlangen, wenn mich der Laubfall gravierend beeinträchtigt. Das kann zum Beispiel sein, wenn meine eigenen Pflanzen nicht mehr wachsen, Dachrinnen verstopfen oder sich mein Reinigungsaufwand stark erhöht.

Wenn Zweige des Nachbarbaums auf mein Grundstück herüberragen, darf ich die Zweige unter Umständen abschneiden, wenn mich der Laubfall besonders beeinträchtigt. Bevor die Baumschere zum Einsatz kommt, muss ich dem Nachbarn aber eine angemessene Frist setzen, damit er die Zweige selbst beseitigen kann. Im Herbst kann ein Rückschnitt jedoch landesrechtlich verboten sein. Dann muss ich überstehenden Zweige dulden und kann nur eine Ausgleichszahlung verlangen.

6) Wo kann und darf ich das Laub denn entsorgen?

Am besten entsorgen Sie das Laub über die Biotonne oder im eigenen Garten auf dem Kompost. Möglich ist auch, das Laub auf einem Wertstoffhof Ihrer Gemeinde abzugeben. Manche Städte halten spezielle Laubsäcke bereit, die zu festgesetzten Terminen abgeholt werden.

Laub zu verbrennen oder es einfach im Wald abzuladen, ist dagegen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz verboten. Werden Sie dabei gesehen, müssen Sie mit einem Bußgeld rechnen.