Recht Kündigung in der Krise

Der Arbeitsmarkt ist bundesweit durch die Corona-Krise stark unter Druck geraten. Die in vielen Betrieben gemeldete Kurzarbeit rettet die Statistik noch etwas – dennoch stieg die Arbeitslosenquote im April wie nie zuvor. Aktuell sind mehr als 2,6 Millionen Menschen in Deutschland ohne Arbeit. Die Prognosen für den Arbeitsmarkt sind laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für die nächsten 3 Monate sehr schlecht. Hier ein paar Tipps unserer ARD-Rechtsredaktion, was Sie im Fall einer Kündigung tun können.

ArbeitnehmerInnen, die ihren Job verloren haben, sollten sich schnellstens arbeitslos melden, sonst droht der Verlust des Anspruchs auf Arbeitslosengeld. Spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit sollte die Arbeitsagentur Bescheid wissen. Am besten meldet man sich also schon während dem Lauf der Kündigungsfrist.

Arbeitslose sind verpflichtet, sich aktiv um eine rasche „Wiedereingliederung“ zu bemühen. Dazu zählt etwa, Bewerbungen zu schreiben und eine aktive Suche nach Arbeit auch zu dokumentieren. Was in Hinblick auf Corona für Termine im Jobcenter gilt, sollten Arbeitslose immer ganz konkret in ihrem Jobcenter erfragen oder auf der jeweiligen Homepage nachlesen. So wie überall ändern sich auch hier aktuell die Vorgaben schnell.