Recht Die Kinder betreut – den Arbeitslohn verloren?

Viele Eltern können nach wie vor nur eingeschränkt arbeiten, weil sie ihre Kinder betreuen müssen. Ein neuer gesetzlicher Anspruch verheißt nun eine finanzielle Entschädigung für Gehaltseinbußen. Wir erklären, was dabei zu beachten ist.

Auch wenn einige „Corona-Beschränkungen“ nun etwas gelockert werden – für die meisten Eltern kleiner Kinder ändert sich an der Betreuungssituation erstmal nichts: Krippen und Kindergärten bleiben geschlossen und auch die Schultore sollen sich zunächst nur für die Abschlussklassen und die vierte Grundschulklasse öffnen.

Die bisher für Arbeitnehmer geltenden Regeln waren erkennbar nicht für eine Situation wie die Corona-Pandemie gemacht: Die Ansprüche waren nur als kurzfristige Übergangslösung für Einzelfälle gedacht. Mit einer Situation wie der aktuellen, hatte man wohl schlicht nicht gerechnet. So wurde der neue Entschädigungsanspruch erst im März gesetzlich festgeschrieben, als klar wurde: Die Politik muss auf die Coronakrise reagieren.

Berechtigt sind erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern unter zwölf Jahren und Sorgeberechtigte älterer Kinder, die behindert und auf Hilfe angewiesen sind. Sie sollen eine „Entschädigung in Geld“ für ihren Verdienstausfall bekommen. Voraussetzung: Wegen der vorübergehenden Schließung der Betreuungseinrichtung haben sie in diesem Zeitraum ihre Kinder selbst betreut, weil „sie keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit sicherstellen“ konnten. Der Verdienstausfall muss auf diesem Umstand beruhen, darf also keine anderen Gründe haben.