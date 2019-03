Rahmen, Passepartouts und Glas Bilder richtig einrahmen

Bilder, Kunstdrucke oder Fotografien – am besten wirken sie im richtigen Rahmen. Dieser soll die Kunst schützen, zur Geltung bringen und ihr nicht die Show stehlen. Doch was ist der richtige Rahmen für meine Kunst und wie rahme ich nachhaltig richtig ein.

Der Rahmen soll die Kunst zur Geltung bringen. Bild und Rahmen sollten nicht miteinander konkurrieren. Ein schlichtes Bild in dezenten Farben wird z. B. in einem goldglitzernden Barockrahmen zum Highlight in der Wohnung. Im Handel gibt es Fertigrahmen, sogenannte Wechselrahmen in Holz, Kunststoff oder Aluminium. Sie sind in verschiedenen Farben, Formen und Standardgrößen erhältlich.