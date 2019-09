Pro und Contra Wie gut sind Kaffeekapseln?

Kaffee ist das liebste Getränk der Deutschen und steht noch vor Wasser und Bier. Immer beliebter wird dabei der Kaffee in Einzelportionen. Etwa 8 Millionen Kaffeekapseln werden täglich in Deutschland verbraucht. Ein riesiges Geschäft… und ein ebenso riesiger Müllberg. Was spricht für und was gegen die Kaffeekapseln?