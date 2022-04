Tipp 2: „Gratis-Sendungsverfolgung“ bei Briefen

Seit 2021 gibt es Briefmarken mit sogenanntem Matrixcode. Mit diesem kann man in der Post & DHL-App grob den Weg des Briefes verfolgen. Dazu laden Sie die App runter (anmelden müssen Sie sich nicht) und scannen den Code auf der Briefmarke. In der App sehen Sie dann, in welchem Anfangs- und Zielbriefzentrum der Brief landet und wann er das Zielbriefzentrum verlässt. Ob er dann auch bei der Empfängerin/dem Empfänger ankommt, können Sie aber nicht sehen. Außerdem ist der Brief nicht, wie bei einem Einschreiben, versichert. Bei wichtigen Dokumenten kommen Sie also unter Umständen nicht um ein Einschreiben herum.