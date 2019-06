Plastik in der Küche vermeiden Mit diesen 5 Tipps geht’s ganz leicht

Plastik in der Küche vermeiden

Vom Schneebesen bis zur Frischhaltefolie – Plastik ist in der Küche kaum mehr wegzudenken. Doch es gibt auch einige Alternativen… nur, taugen die auch was?

Bio-Wachstücher sind eine gute Alternative zur Frischhaltefolie und wahre Allrounder. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich besonders gut zum Einwickeln von Gemüse (z.B. Spargel) und Brot. Auch Töpfe und Schüsseln lassen sich prima damit abdecken. In der Regel bestehen Sie aus einer Mischung mit Jojobaöl. Das Tuch kann kalt gesäubert und so zigfach wiederverwendet werden. Die Körperwärme der Hände macht es weich und biegsam.