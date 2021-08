Pflege zu Hause Hilfe durch ausländische Pflegekräfte

Pflegekräften aus dem Ausland, die in Deutschland Patienten betreuen, steht der in Deutschland geltende Mindestlohn zu. Das entschied das Bundesarbeitsgericht. Das Urteil hat massive Folgen für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen und viele sind verunsichert. Viele Details sind rechtlich noch nicht allumfassend geregelt. Was aber tun, wenn ich einen Angehörigen zu Hause betreuen lassen möchte? Wir zeigen Ihnen verschiedene Wege auf.