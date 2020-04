Pflege in Zeiten von Corona Gute Handcreme und Seife für trockene Hände

Pflege in Zeiten von Corona

Wir waschen uns momentan oft und gründlich die Hände - das geht nicht spurlos an unserer Haut vorbei. Worauf Sie bei (Flüssig-)Seife und Handcreme achten sollten und wie Sie sie ganz einfach auch selbst herstellen können, erfahren Sie hier.

Außerdem sollte die Seife mild sein, einen ph-Wert von 5,5 haben. Da sollte man auf der Verpackung auf die entsprechende Kennzeichnung achten. Und noch besser ist es, wenn in der Seife möglichst wenig Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe enthalten sind.

All das sorgt dafür, dass die Haut beim Händewaschen möglichst geschont wird.

Was der Haut durch das viele Händewaschen verloren geht ist Fett, daher ist eine fette Handcreme das Richtige.

Wer sehr trockene Hände hat, sollte darauf achten, dass auf der Verpackung "für trockene Haut" oder "für sehr trockene Haut" steht. In diesen Produkten ist deutlich mehr Fett drin als in denen, die für normale Haut gedacht sind.

Tagsüber funktioniert es normalerweise nicht, die Hände so richtig dick einzucremen - denn wir brauchen sie ja zum Arbeiten, zum Tippen oder Telefonieren und da kann man so glitschige Hände nicht gebrauchen. Was aber geht ist, einfach eine normale Menge zu nehmen und immer wieder nachzucremen, sodass die trockene Haut kontinuierlich einen Fett-Nachschub bekommt.