Patientenrecht Mein Recht auf Selbstbestimmung

Damit ich als Patient mein Recht auf Selbstbestimmung überhaupt ausüben kann, muss ich einerseits über erwartbare Risiken und Erfolgsaussichten der vorgeschlagenen Behandlung aufgeklärt worden sein. Auch über Nebenwirkungen der Therapie muss der Arzt mit mir sprechen. Die Regel heißt: Die Entscheidung über eine Behandlung trifft allein der Patient. Der Arzt muss ihm in einem Gespräch alles Wichtige dazu mitteilen. Eine schriftliche Aufklärung allein reicht nicht.

Seit Dezember 2018 steht fest: Bei einer anstehenden Mandel-Operation oder bei einer Gebärmutter-Entfernung müssen die Krankenkassen in Zukunft die Kosten für eine zweite Meinung übernehmen. Der Arzt selbst ist verpflichtet den Patienten über diese Möglichkeit zu informieren, wenn er ihm zu einem solchen Eingriff rät. Aber nicht jeder Arzt darf eine solche Zweitmeinung abgeben. Aktuell prüfen die Krankenkassen, welche Ärzte die fachlichen Voraussetzungen erfüllen und erstellen ein Verzeichnis, das jeder Patient einsehen kann. Einige Kassen bieten aber ein spezielles „Zweitmeinungsprogramm“ an. In allen Fällen empfiehlt es sich: Bei der Krankenkasse nachfragen lohnt sich!