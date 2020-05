Partnersuche im Internet So gelingt das Online-Dating

Beim Erstellen des eigenen Steckbriefs ist es wichtig, sich authentisch darzustellen. Schummeln ist keine so gute Idee, vor allem bei wichtigen Informationen wie dem Alter oder Gewicht. Spätestens beim ersten Date fliegt es sowieso auf, und wer will schon eine Beziehung mit einer Lüge beginnen? Daher sind auch Posing-Fotos oder Aufnahmen mit dem geliehenen Porsche tabu. Bei den Fotos unbedingt beachten, ein Porträt und ein Ganzkörperfoto einzustellen. Das Gesicht sollten Sie auf keinen Fall hinter einer Sonnenbrille verstecken. Und auch auf den Fotos dürfen gerne die Interessen und Hobbys erkennbar sein. Ausführliche Informationen zu den eigenen Einstellungen und Hobbys erleichtern es den Interessenten, abzugleichen, ob es Gemeinsamkeiten gibt.

Das Anschreiben sollte persönlich formuliert sein. Keine allgemeinen Floskeln, dafür Informationen, die zeigen, dass man das Profil des Gegenübers auch gelesen hat. Protzen kommt in der Regel nicht gut an, dafür umso mehr, Interesse am anderen zu zeigen. Bei den Antworten ruhig im Zeitabstand variieren. Nicht drängeln, und nicht gleich nervös werden, wenn der andere nicht nach fünf Minuten antwortet. Spielerischer Humor erzeugt Neugier. Sie sollten sich möglichst schnell für ein erstes Treffen verabreden, denn nur so lässt sich wirklich beurteilen, ob gegenseitige Anziehung besteht.