Opferklau und direkte Ansprache Zivilcourage: Tipps, um anderen richtig zu helfen

Zivilcourage wird auch als „Bürgermut“ bezeichnet. Egal ob eine Person in der Öffentlichkeit von anderen bedrohlich angegangen wird, eine Person gemobbt wird oder rassistische, sexistische oder sonstige diskriminierenden Sätze fallen: In all diesen Situationen können Sie Zivilcourage zeigen – ohne sich dabei jedoch selbst in Gefahr zu bringen.