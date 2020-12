O Tannenbaum... 6 Tipps für Kauf und Pflege

Garantiert frisch ist der selbstgeschlagene Baum aus dem Wald oder Ware aus der eigenen Region. Wer konventionell kauft und sich nicht sicher ist, kann den Baum auf Frische kontrollieren. Das geht so: Erstmal genau auf die Schnittkante achten Die Schnittkante muss vom Harz leicht feucht und hell sein. Je heller die Schnittstelle, desto frischer der Baum. Sind Sie sich nicht sicher, so seien Sie mutig und machen Sie den Schütteltest: Wenn der Baum beim Schütteln keine Nadeln verliert, ist er frisch. Alternativ können Sie ein kleines Stückchen Rinde abkratzen. Das Holz darunter sollte feucht sein.

Lagern Sie ihn an einem kühlen, schattigen, windgeschützten Ort. Bitte direkt in einen Eimer Wasser stellen.

Prüfen Sie, ob ein guter Wurzelballen vorhanden ist. Ziehen Sie dazu die Pflanze aus dem Topf, der Wurzelballen sollte dabei fest, gut durchwurzelt und kompakt bleiben. Zerfällt der „Wurzelballen“ jedoch beim Herausziehen, dann wurde der Baum erst kurz vorher ausgestochen und mit etwas Erde in den Topf gesteckt – in dem Fall sollten Sie ihn lieber stehen lassen.

Manchmal bietet auch der Forst Aktionen mit direktem Baumverkauf an, je nachdem in Kombination mit einem kleinen Weihnachtsmarkt und dem Verkauf von weiteren Produkten. Hier hat man in der Regel kurze Wege und es ist ein schönes Erlebnis für die ganze Familie. Angesagt vor allem bei Großstädtern ist das Leihen von Weihnachtsbäumen im Topf. Diesen Service bieten immer mehr Baumschulen an – fragen Sie am besten einfach direkt nach.