Nüsse – essen wie die Eichhörnchen Wie Knabbern unser Immunsystem stärken kann

Im Herbst legen sich Eichhörnchen Depots mit Nüssen an. So sind sie im Winter gut mit Nährstoffen versorgt. Sollten wir uns das von den Nagern abschauen? Wie gesund sind Nüsse für uns?

100 Gramm Nüsse enthalten bis zu 700 Kalorien und damit tatsächlich mehr als Schokolade. Besonders gehaltreich ist dabei die Macadamia, gefolgt von Haselnüssen und Walnüssen. Wenige Kalorien unter den Nüssen haben dagegen die Maronen. Die gute Nachricht: Nüsse machen im Vergleich zur Schokolade trotzdem weniger dick. Eine Studie hat gezeigt, dass Nussesser weniger Schokolade essen und damit weniger Zucker. Andererseits nutzt unser Körper nur etwa zwei Drittel der Kalorien aus Nüssen, da wir sie nicht komplett zerkauen. TIPP: Die Menge macht’s! Nicht mehr als eine Handvoll Nüsse am Tag ist ideal.

Eine Portion gebrannte Mandeln vom Weihnachtsmarkt enthält rund 65 Prozent Zucker. Für ein gutes Aussehen ist den Nüssen meist auch roter Farbstoff zugesetzt oder ein glanzgebendes Überzugmittel wie Schellack. TIPP: Wer auf Kalorien achten will, röstet sich ein paar Nüsse ohne Fett in der Pfanne – schmeckt ebenfalls sensationell.

100 Gramm gesalzene Erdnüsse können mehr als drei Gramm Salz enthalten. Mehr als fünf Gramm Salz sollten wir aber täglich nicht aufnehmen. Und diese Menge übersteigen wir meistens bereits durch die normale Ernährung, weil Brot und Käse etwa bereits reichlich Salz enthalten. Gesalzene Nüsse sind für unsere Gesundheit also nicht ideal.

Nüsse können mit Schimmelpilzgiften (Mykotoxine) belastet sein, wie etwa Aflatoxine und Ochratoxin A. Dies kann bereits am Baum, aber auch beim Transport oder bei der Lagerung entstehen. Ein Schimmelbefall ist nicht unbedingt am Geruch oder Geschmack erkennbar und ist nicht auf die gesamte Menge verteilt. So kann zum Beispiel ein einzelner Nusskern hoch belastet sein, andere bleiben dagegen vom Schimmelpilz verschont. Nüsse werden deshalb regelmäßig bereits bei der Einfuhr kontrolliert.