Naturkosmetik Himbeer-Kokos-Duschgel

Haben Sie schon mal die Zutatenliste auf Ihrem Duschgel gelesen? Die ist meistens richtig lang. Dabei geht es so einfach und natürlich. Duschgel können Sie selbst herstellen, so wissen Sie, was drin ist und sagen zugleich der Plastikflut im Badezimmer den Kampf an. Heilpraktikerin Melanie Wenzel zeigt, wie das geht.