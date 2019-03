Natürlich schön Shampoo mit Lavendel

Geben Sie die Lavendelblüten in ein Teesieb und legen es in eine kleine Teekanne (oder ein anderes Gefäß)

Entfernen Sie das Sieb, geben Sie den Honig und das Natron hinzu und rühren Sie so lange, bis sich alles gut aufgelöst hat.

Feuchten Sie Ihre Haare mit etwas Wasser an, verteilen Sie nun die Flüssigkeit auf Kopfhaut und Haaren und lassen es kurz einwirken. Spülen Sie das Shampoo jetzt mit viel Wasser aus - Fertig!

Sie haben blonde Haare, möchten Ihre Haare pflegen und die Haarfarbe auf sanfte Art dezent aufhellen? Nehmen sie statt des Lavendelblütentees Kamillentee und fügen Sie noch 1-2 Teelöffel Zitronensaft hinzu. So werden ihre Haare glänzend schön und Ihre Farbe natürlich aufgefrischt.

Statt des Lavendelblütentees kochen Sie in einem Topf 2 Esslöffel Walnussblätter in 300 ml Wasser für 30 Minuten. Gießen Sie so viel Wasser nach, dass sie wieder auf 300 ml kommen und gehen Sie dann wie im Basisrezept weiter vor.