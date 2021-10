Natürlich gesund Birnen-Bärwurz-Herbstkur nach Hildegard von Bingen

Vierteln und entkernen Sie die Birnen, kochen Sie sie in Wasser so lange, bis sie weich sind und gießen Sie sie durch ein Sieb. Pürieren Sie die Birnen nun mit einem Pürierstab, geben Sie den Honig und die Gewürze hinzu, rühren Sie alles kräftig durch und lassen Sie es nochmal kurz aufkochen. Füllen Sie das Mus nun in ein Schraubglas.