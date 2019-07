Multimedia Fotos archivieren

Was nützt die schönste Fotosammlung, wenn alle Bilder wie Kraut und Rüben einfach auf die Online-Festplatte gekippt werden. Es hilft, zunächst unterschiedliche Ordner anzulegen. Was jährlich wiederkehrt darf gerne die Jahreszahl vorne haben. „2018 Urlaub Mallorca“ könnte ein Ordner heißen oder „2018 Weihnachten“. Wer ein Freund von Unterordnern ist, kann auch einen Ordner 2018 anlegen und dann Urlaub oder Weihnachten, etc.

Unbegrenzter Speicherplatz klingt gut, aber wenn der Anbieter und die Geheimdienste in meinen Fotos schnüffeln dürfen und ich die Nutzungsrechte abgebe, klingt das nicht mehr gut. Ein guter Cloudanbieter darf Geld verlangen, für 1 TB zum Beispiel zwischen 7 und 10 Euro pro Monat. Dafür sollten die Daten in Deutschland oder Europa liegen und vom Anbieter regelmäßig gesichert werden.

Speichern in der Cloud ist praktisch, aber der Anbieter kann Pleite gehen oder seinen Betrieb einstellen. Ob man dann noch unkompliziert an die Fotos rankommt ist fraglich. Also sollte die Cloud nicht der einzige Aufbewahrungsort für die wertvolle Fotosammlung sein. Da bieten sich Kopien auf einer oder mehreren externen Festplatten an. Auch die halten nicht ewig, nach 10 Jahren sollten die Datenträger einer kritischen Prüfung unterzogen werden und ggf. die Fotos auf eine neue Festplatte umgezogen werden.