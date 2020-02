Mixed Pickles & Co. So gesund ist sauer eingelegtes Gemüse

Früher diente das saure Einmachen von Gemüse, Obst, Fisch oder Fleisch vor allem dazu, Lebensmittel nach der Ernte zu konservieren und so länger haltbar zu machen. Doch sauer Eingelegtes kann noch viel mehr, denn es ist sehr gesund und eine gute Ergänzung in unserem Speiseplan.

Beim Fermentieren braucht man vor allem eines: lebendige Mikroorganismen, denn es geht um die milchsaure Vergärung von Lebensmitteln. Milchsäurebakterien kommen praktisch überall in der Luft und an Lebensmitteln vor. Bei der Fermentierung zersetzen sie Obst und Gemüse kontrolliert (ohne es ungenießbar zu machen) und entziehen dabei den Mikroorganismen die Grundlage, was zu längerer Haltbarkeit und einem veränderten Geschmack führt.

Im Sauerkraut steckt mit 20mg pro 100g besonders viel Vitamin C. Dieses wird im Gärvorgang stabilisiert und sogar synthetisiert. Vitamin C stärkt die Immunabwehr und unterstützt die Eisenaufnahme im Körper. Vitamin C zählt zu den wichtigsten Antioxidantien, bietet also Zellschutz. Der berühmte Chirurg Ferdinand Sauerbruch empfahl Sauerkraut sogar nach Operationen zum schnellen Schließen und Heilen von Narben.