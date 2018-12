Mietrechtsreform ab 1.1.2019 Neues im Mietrecht

Ab 1. Januar tritt die Mietrechtsreform in Kraft. Die "Mieterhöhung nach Modernisierung” ist dann 2-fach gedeckelt. Was das genau bedeutet, weiß Rechtsanwalt Thomas Hannemann.

Modernisiert der Vermieter in einem Jahr zum Beispiel die Fassade für 10.000 Euro, so kann er noch in diesem Jahr um acht Prozent erhöhen. Modernisiert er im 2. Jahr die Fenster und im 4. Jahr die Heizung jeweils für 10.000 Euro, so ist auch das im Rahmen der Gesetzgebung möglich. Für eine 80 m² groß Wohnung sind das jeweils 0,84 Euro pro Quadratmeter. Bei einer 4. Modernisierung (z.B. Bad) in 6 Jahren kommt er allerdings mit insgesamt 3,36 Euro über die Kappungsgrenze. Daher darf er bei diesem 4. Modernisierungsmaßnahme nicht nochmals 84 Cent, sondern nur noch 48 Cent erhöhen!