Miete in Zeiten von Corona Mietrecht: Das sollten Sie jetzt wissen!

Der Vermieter hat 12 Monate Zeit dem Mieter die Abrechnung zu schicken. Die Abrechnung für 2020 muss also bis Ende 2021 beim Mieter sein. Schickt der Vermieter die Abrechnung für 2020 erst im Januar 2022 kann er grundsätzlich keine Nachzahlungen mehr verlangen. Ergibt die Abrechnung aber ein Guthaben, kann der Mieter die Auszahlung auch trotz verspäteter Abrechnung vom Vermieter verlangen. Hat der Mieter die Abrechnung erhalten, hat er wiederum 12 Monate Zeit, seine Einwände dagegen geltend zu machen. Dies ist aber nur eine Maximalfrist. Der Mieter sollte daher so bald wie möglich seine Nebenkostenabrechnung überprüfen und den Vermieter auf Fehler hinweisen.

Empfängt man aber bspw. Kunden oder Mandanten in der Wohnung, so sieht es anders aus. Hier ist eine Erlaubnis des Vermieters notwendig, ansonsten kann eine Abmahnung und schlimmstenfalls die Kündigung drohen.

Für den Mieter gelten keine neue Schutzmaßnahmen, sondern derzeit das „normale“ Kündigungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das bedeutet: Gerät der Mieter mit einer Monatsmiete und einem Cent in Rückstand, droht ihm die fristlose Kündigung. Da viele Menschen in Kurzarbeit sind bzw. Einkommenseinbuße habe, die Mietbelastung an vielen Orten sowieso schon viel zu hoch ist, fordert der Deutsche Mieterbund derzeit, die Schutzregelung aus dem Frühsommer wieder in Kraft zu setzen.