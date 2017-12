Mehr Geld, längere Fristen, weniger Beiträge Das ändert sich 2018

Etwas mehr Geld, längere Fristen, weniger Beiträge: Das ändert sich in 2018 für uns in Deutschland! Als Verbraucher und Patienten dürfen wir uns über einige kleine Boni freuen.

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz macht die private Altersvorsorge attraktiver. Arbeitnehmer können im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge mehr Steuern sparen. Die Riester-Grundzulage steigt von 154 auf 175 Euro. Das macht die Versicherung attraktiver für Geringverdiener. Einzahlungen in die Rürup-Renten sind künftig zu einem bestimmten Teil steuerlich abzugsfähig.

Die bundeseinheitliche Beitragsbemessungsgrenze steigt von brutto 4.350 Euro/Monat auf 4.425 Euro. Das entspricht einem Jahreseinkommen von 53.100 Euro. Die Verdienstgrenze, bis zu der die Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert sind, steigt auf 4.950 Euro. Das entspricht einem Jahreseinkommen von 59.400 Euro.

Wer in einem Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten arbeitet, darf künftig Informationen darüber einfordern, wie Kollegen mit gleichartiger Tätigkeit bezahlt werden. Das soll zu mehr Lohngerechtigkeit beitragen.

Mindestlohn: ein kleines Plus

Für Pflegekräfte steigt der Mindestlohn im Westen und Berlin um 35 Cent auf 10,55 Euro/Stunde. Im Osten steigt er um 55 Cent auf 10,05 Euro. Im Elektrohandwerk liegt die Lohnuntergrenze deutschlandweit nun einheitlich bei 10,95 Euro. Maler und Lackierer bekommen im Westen 20 Cent mehr Lohn, im Osten ist es ein Plus von 55 Cent. In allen anderen Berufssparten bleibt der Mindestlohn bei 8,84 Euro.

Egal ob Auszubildende oder Praktikantin, Schülerin oder Studentin, arbeitnehmerähnliche Selbständig oder Frau mit Behinderung – in Zukunft gilt das Mutterschutzgesetz für alle und nicht mehr allein für festangestellte Mütter! Zugleich haben sie in Bezug auf ihre Arbeitszeiten mehr Mitspracherecht.

Ab Januar gelten strengere Regeln für neu gekaufte Fahrradanhänger, die breiter als 60 Zentimeter sind. Sie benötigen zwei weiße Reflektoren an der Vorderseite und zwei rote Reflektoren an der Rückseite. Vorgeschrieben ist auch eine rote Rückleuchte, wenn der Anhänger die Hälfte des Fahrradrücklichts verdeckt.

Die EU-Pauschalreiserichtlinie tritt zum 1. Juli in Kraft. Reiseportale, die neben dem Flug noch Leistungen wie Hotel oder Mietwagen verkaufen, sind künftig ebenso in der Verantwortung wie Reiseveranstalter. Die Reklamationsfrist für Reisemängel verlängert sich von einem Monat auf zwei Jahre! Das Bundeskriminalamt speichert folgende Daten von Auslands-Reisenden für fünf Jahre : Name, Sitzplatz, Flugnummer und IP-Adresse.