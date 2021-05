Mega Spaß und voll im Trend Hula-Hoop

Wie fange ich an?

Wichtig ist, den Bauch fest anzuspannen und den Schwung nicht aus der Hüfte zu nehmen, sondern das Becken nur nach vorne und hinten zu bewegen oder nach links und rechts. Also nicht kreisen! Und nicht aufgeben. Es kann schon ein bisschen dauern, bis man den richtigen Dreh raus hat.

Am Anfang empfehlen sich wenige Minuten, damit die Haut sich daran gewöhnen kann. Um effektiv zu trainieren, sollte man irgendwann mindestens dreimal in der Woche für mindestens 20 Minuten trainieren.

Blaue Flecken kennen viele Hula-Hoop-Anfänger. Leider muss sich die Haut erst an den intensiven Massageeffekt gewöhnen. Deshalb sollte man bei blauen Flecken unbedingt Pause machen. Wir empfehlen, mit 3-5 Minuten zu beginnen und die Trainingsdauer langsam zu steigern. Wenn man blaue Flecken bekommt, bitte eine Pause machen, bis die Haut sich erholt hat, und dann langsam wieder starten. Hat sich die Haut erstmal daran gewöhnt, kann man so lange Hula-Hoop machen, wie man möchte. Manche Hula-Hoop-Anfänger bemerken auch, dass die Füße irgendwann einschlafen. Das liegt an der starren Fußhaltung, wodurch die Durchblutung gestört werden kann. Da hilft es, gute Sportschuhe zu tragen und die Füße dabei viel zu bewegen.