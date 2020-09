Medizin Grippeschutzimpfung 2020

Wer über 60 Jahre alt ist oder chronisch krank ist, der sollte sich in jedem Fall impfen lassen. Und das gilt gerade jetzt. Denn ein geschwächter Körper kann nicht nur von einem Virus infiziert werden, er kann auch an mehreren Infektionen gleichzeitig erkranken. Das heißt, es ist möglich gleichzeitig an Grippe und Corona zu bekommen. Gegen das neuartige Coronavirus gibt es noch keine zugelassene Impfung, gegen die Grippe schon. Auch wenn keiner weiß, wie gut der Impfstoff auf die Im Winter zirkulierenden Grippeviren passen wird, die Gefahr schwer an Grippe zu erkranken, wird in der Regel vermindert. Und gerade für Menschen mit Grundkrankheiten ist es wichtig, das Risiko von schweren Grippeverläufen oder von mehreren Infektionen gleichzeitig zu verhindern.