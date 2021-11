Medikamente per Mausklick Wie gut sind Versand- und Online-Apotheken?

Bei vielen Medikamenten, Tabletten und Cremes spart man im Internet manchmal einiges an Geld. Aber Achtung: Das gilt nur für frei verkäufliche Arzneimittel. Seit Dezember 2020 dürfen EU-Onlineapotheken nämlich keine Rabatte und Zuwendungen auf verschreibungspflichtige Arzneimittel geben - diese kosten also gleich viel, egal ob Sie sie mit einem Klick im Internet oder einem Gang zur Apotheke kaufen.

Ja. Dafür müssen Sie das Rezept per Post an die Online-Apotheke schicken. Achtung, wenn Sie mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen: Ein Wechselwirkungscheck mit anderen Medikamenten ist nur möglich, wenn die Online- oder Versandapotheke alle Informationen über Ihre weiteren Medikamente von Ihnen vorliegen hat. Lassen Sie sich im Zweifel beraten. Das geht natürlich in den Apotheken vor Ort, aber auch online. Übrigens: Ab 2022 soll verpflichtend das E-Rezept kommen, mit dem Rezepte direkt an Onlineapotheken, aber auch an Vor-Ort-Apotheken weitergeleitet werden können.