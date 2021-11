Massageöl und Fußbad Nie mehr kalte Füße

Hacken Sie den Ingwer in grobe Stücke und geben Sie ihn in ein Einmachglas mit dem Öl. Zerbröseln Sie jetzt mit den Fingern die Zimtstange und die Chilischote und geben Sie beides zusammen mit den Nelke ebenfalls zum Öl. Stellen Sie das Glas in ein Wasserbad und lassen Sie alles unter gelegentlichem Rühren auf kleiner Flamme 2 Stunden ziehen.

Seihen Sie das Öl ab und füllen Sie es in eine dunkle Flasche.