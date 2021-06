Lust auf Garten Kleingärten - voll im Trend

Rund eine Million Schrebergärten gibt es in Deutschland. Aktuell ist die Parzelle gerade in Großstädten wieder heiß begehrt. So ganz sorglos ein bisschen im Grünen buddeln und feiern reicht aber nicht, wenn man sich einen Schrebergarten zulegen will. Um sonntags mit der Bierflasche in der Hängematte zu liegen, ist viel Arbeit notwendig, sind etliche Regeln zu beachten und das Ganze kostet eine Menge Zeit und Geld.