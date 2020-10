Liebe und Beziehung 5 Tipps für eine glückliche Partnerschaft

In der Zeit des harten Lockdowns gerieten viele Partnerschaften in die Krise. Die Trennungsraten stiegen massiv an. Andere hat die soziale Isolation enger zusammengeschweißt. Wie gelingt eine glückliche Paarbeziehung?

Tipp: Als tägliches Ritual "5-Minuten-Gemeinsam-Zeit" einplanen! In dieser Zeit die Aufmerksamkeit voll dem Partner schenken und alle Störungen vermeiden. In dieser Zeit auch bewusst Berührungen und Blickkontakt suchen! Nur der andere ist zu diesem Zeitpunkt wichtig! Sich wirklich für den anderen interessieren!

Aber: Menschen sind auch immer individuell. Das kann auch eine Chance sein. Denn so bleibe ich für den anderen interessant. Daher sollte man seine Interessen und seinen Charakter auch nicht verstecken oder verbiegen. Wer im Einklang mit sich selbst ist und Freude am Leben hat, wirkt auch interessant auf den anderen.

Auch in der besten Beziehung kracht es hin und wieder. Dann ist die richtige Streitkultur entscheidend. "Du hast"-Vorwürfe ("Du hast die Wäsche nicht gemacht") sind dabei der Killer. Schlimmer sind nur noch Kombinationen mit "schon wieder", "immer" oder "nie": "Du hängst immer vor dem Handy, wenn ich reden will." No go!