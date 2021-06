Liebe Seitensprung - so meistern Sie die Krise!

Rund ein Drittel der Deutschen ist schon fremdgegangen. Tendenz nach neuen Umfragen steigend. Wenn es zu einem Seitensprung gekommen ist, bedeutet das nicht selten das Ende einer Beziehung oder Ehe. Muss es aber nicht. Diplom-Psychologin und Buchautorin Ulrike Scheuermann verrät, wie man aus der Krise sogar eine Chance machen kann.

Wenn sich herausstellt, dass die Partnerin oder der Partner fremdgegangen ist, wie gehe ich als Betroffener damit um?

Ulrike Scheuermann: Wenn das ans Licht kommt, ist es für beide mit vielen schwierigen und starken Gefühlen verbunden: Eifersucht, Wut, Verlustangst, Selbstzweifel, und für die Person, die fremdgeht, Schuldgefühle und Verlustangst.

Hier heißt es erstmal tief durchzuatmen, und nicht gleich auf den anderen loszugehen. In der Regel ist es besser, eine Nacht darüber zu schlafen. Und es gibt ja – hoffentlich –Menschen, mit denen man darüber reden kann.

Man sollte sich fragen: Was brauche ich jetzt? Ruhe, oder mit dem anderen sprechen? Abstand oder getrennte Schlafzimmer vielleicht? Was ist gut für uns beide? Was will ich vom anderen wissen? Vielleicht hilft es, Treffen außerhalb der eigenen Wohnung abzuhalten.

Ein Seitensprung muss nicht das Aus für die Beziehung bedeuten. Es kann ein Anzeichen dafür sein, dass etwas nicht stimmt, dass man an der Beziehung arbeiten muss oder zu viel im Alltag hat schleifen lassen. Es kann auch sein, dass es gar nichts mit der eigenen Person zu tun hat. Das ist wichtig, um nicht in ein Selbstwertloch zu fallen.

Man sollte sich gut überlegen, ob und wann mehr Menschen davon erfahren. Das kann viel zusätzliche Aufregung produzieren und ist oft nicht hilfreich.

Wann sollte ich es erzählen, und wie?

Wenn man für sich weiß, dass es ein Ausrutscher war, sollte man sich sehr gründlich überlegen, ob man das erzählen muss.

Hat man sich entschieden, die Karten auf den Tisch zu legen, ist vielleicht ein Spaziergang empfehlenswert, da gibt es mehr Möglichkeiten, den körperlichen Abstand zu verändern. Man ist in Bewegung, muss sich nicht die ganze Zeit in die Augen sehen und zwischendurch für sich prüfen: Wie geht es mir gerade? Es können auch Pausen entstehen. Alles das ist gut für ein solch schwieriges Gespräch.

Man sollte die Worte sehr gut wählen. Womit verletze ich am wenigsten, ohne zu verschleiern? Sage ich „Ich habe eine Affäre“ oder „Ich bin jemandem nähergekommen“?

Sollte man als Betroffener nach Details fragen?

Nein, meist ist es nicht sinnvoll zu fragen. Es ist verständlich, Details wissen zu wollen. Das schafft aber keine Erleichterung, sondern eher das Gegenteil. Man malt sich ohnehin schon genug aus. Wenn man dann auch noch reale Details erfährt, was macht man damit? Ich weiß von vielen Betroffenen, dass sie es später bereuen, weil sie die Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Es tut noch mehr weh.

Muss ich alles erzählen?

Nein. Verschweigen kann auch bedeuten, den Partner, die Partnerin nicht unnötig zu verletzen und die Sache nicht übertrieben groß zu machen. Muss er oder sie zum Beispiel von dem One-Night-Stand erfahren, der für sie oder ihm gar nichts bedeutet und ohne weitere Konsequenzen bleibt?

Oft erzählt jemand davon, um das eigene Gewissen zu entlasten, also aus einem egoistischen Grund. Das macht unnötig viel kaputt, vielleicht sogar die ganze Beziehung. Ich kenne Paare, bei denen entweder einer oder beide sagen: Ich will so etwas nicht wissen, weil es mich zu sehr verletzen würde. Oder es ist für mich nicht wichtig ist, wenn es nichts Tiefergehendes bedeutet.

Wo beginnt Fremdgehen, wo endet Treue?

Das ist unterschiedlich! Für manchen ist schon der Gedanke des andern an eine dritte Person Untreue, für andere ein One-Night-Stand, für wieder andere erst, wenn Verliebtheit und körperliche Nähe und Sex zusammenkommen oder sogar langfristige Gefühle entstehen. Und es gibt ja auch Paare, die akzeptieren gegenseitig, mehrere Beziehungen zu haben, obwohl ihre Hauptbeziehung die größte Verbindlichkeit hat.

Jedes Paar muss das für sich aushandeln. Man sollte das in der Beziehung besprechen, am besten gleich zu Beginn. Was wäre wenn? Was willst du wissen, was will ich wissen? Bist du der treue Typ oder sind dir Seitensprünge nicht fremd? Wie war es in früheren Beziehungen bei uns beiden? Wenn es dann dazu eine feste Verabredung gibt, sollten beide zustimmen.

Wie können wir vorbeugen, damit es nicht zum Seitensprung kommt?

Wenn wir anderen Menschen offen und interessiert begegnen, kann es immer sein, dass man sich in jemanden verliebt. Warum sollte es auf der ganzen Welt nur DIE EINE Person für einen geben? Auch bei Menschen, die in ihrer Beziehung glücklich sind, kommt das vor. Ob man dann fremdgeht, ist eine andere Sache.

Bei einer Verliebtheit spielen Hormone und körperliche Vorgänge eine wichtige Rolle: Sie sind oft stärker als alle rationalen Überlegungen. Wir wissen alle, was verliebte Menschen tun, und wir kennen es ja vielleicht auch von uns selbst. Verliebte wirken mitunter wie psychisch krank: Überdreht, nicht erreichbar im Kontakt, total fokussiert auf die eine Person. Alles andere ist unwichtig, manche wirken euphorisch und überdreht.

Ein weiterer Grund kann auch sein, weil uns beim Partner etwas fehlt: Nähe, Abenteuer, Leidenschaft, Sex, Nervenkitzel, Austausch, Interesse - das kann alles Mögliche sein. Oder der- oder diejenige braucht mehr Bestätigung, als der Partner oder die Partnerin geben kann. Plötzlich taucht jemand auf, mit dem das möglich ist, was gefehlt hat. Das ist eine starke Kraft, die dann dorthin zieht.

Vorbeugen können wir, indem wir unsere Wünsche mit dem Partner oder der Partnerin besprechen. Das bedeutet nicht, dass der Partner nun alle diese Wünsche erfüllen muss. Das geht gar nicht, das kann eine Person nicht schaffen, darüber sollten sich beide klar sein. Wenn die Wünsche grundlegend nicht mehr erfüllt werden können, muss man neu verhandeln. Vielleicht gibt es eine Lösung in einer anderen Beziehungsform, ohne Treueversprechen. Oder die Beziehung trägt nicht mehr.

Welche Anzeichen bei meinem Partner/meiner Partnerin deuten darauf hin, dass etwas nicht stimmt?

Wenn er oder sie mit einem Mal ständig mit dem Handy beschäftigt ist und es möglichst unauffällig aufs Display legt, zum Telefonieren rausgeht oder nach einem Blick aufs Display nicht rangeht. Ein Indiz kann auch sein, wenn ein Partner plötzlich weniger Interesse am anderen hat oder fadenscheinige Gründe vorbringt, plötzlich viel außer Haus zu sein. Und nicht zuletzt: Wenn der Partner verliebt wirkt, sich anders als sonst verhält, an Gewicht verliert oder kein Interesse an Sex mehr hat.

Vielen Dank für das Gespräch!