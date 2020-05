Lesetipps Buchtipps für den Sommer

Rumiz schafft mit seinen Reisebüchern immer wieder eine einzigartige Verbindung zwischen Philosophie und Geschichte. Diesmal reisen wir mit ihm durch Europa und spüren dem nach, was das Entdecken, das Suchen und Finden so besonders macht. Er nimmt uns mit in die verschiedensten christlichen Stätten in Italien, Tirol, Schweiz, in Frankreich, Belgien, Ungarn und mehr. Von Anfang an begleitet uns ein warmes Gefühl des Zusammenhalts, trotz aller Unterschiede zeigt er uns die Gemeinsamkeiten in den Werten auf, die wir heute so dringend benötigen. Das ist ebenso eine spannende Geschichtsstunde wie ein Ethikseminar, wie ein langer Sommerabend mit einem guten Freund und einem noch besseren Glas Wein. Ein besonderes Reisebuch gegen jegliche Abgrenzung, für einen Aufbruch in ein gemeinsames, verbundenes Europa.