Leinenführigkeit So klappt das Gassi gehen besser

Hundeerziehung ist gar nicht so einfach! Hier die besten Tipps für die Leinenführigkeit - damit Sie in Zukunft entspannt mit Ihrem Hund spazieren gehen können.

Üben Sie dies in den verschiedensten Kontexten und Umgebungen, um eine gute Leinenführigkeit zu erreichen. Die ist so wichtig, um eine Leinenaggression zu verhindern.

"Wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Wenn du etwas anderes haben willst, musst du etwas anderes tun! Und wenn das, was du tust, dich nicht weiterbringt, dann tu etwas völlig anderes - statt mehr vom gleichen Falschen!" Paul Watzlawick

Wie viel Stress haben Sie und Ihr Hund im Alltag? Manchmal merken wir es schon gar nicht mehr, da wir uns so an den Stress gewöhnt haben. Wichtig: Reduzieren Sie Ihren Stress und den Stress Ihres Hundes. Wussten Sie, dass ein Hund mindestens 18 Stunden Schlaf am Tag braucht? Wenn dieser nicht gegeben ist, dann kreieren wir nervöse, hippelige, gestresste Hunde, die in gewöhnlichen Alltagssituation überreagieren, da ihre Zündschnur immer kürzer wird. Gerade bei leinenaggressiven Hunden ist es wichtig, dass sie die Ruhe bekommen.