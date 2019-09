Lebensmittelunverträglichkeit Glutenfreie Ernährung

Bei der Zöliakie handelt es sich um eine lebenslange Unverträglichkeit gegenüber Gluten. Gluten (auch Klebe – bzw. Getreideeiweiß) sorgt für die Backfähigkeit von Getreide und steckt in vielen Grundnahrungsmitteln, wie Brot oder Pasta, sowie in zahlreichen Fertigprodukten.

Um festzustellen, ob ein Patient an Glutenunverträglichkeit leidet, wird aus dem Dünndarm Gewebe entnommen – eine meist komplikationslose und schmerzlose Untersuchung. Wird eine Zöliakie diagnostiziert, sollte der Patient ab sofort seine Ernährung entsprechend umstellen. Für Menschen, die Gluten vertragen, ist dies grundsätzlich nicht notwendig.

Gluten ist in Weizen, Roggen, Gerste, Grünkern, Dinkel, Kamut, Einkorn, Urkorn, Emmer, Hafer und allen daraus hergestellten Produkten enthalten. Auch gebundene Saucen, Suppen oder Fertiggerichte, Kartoffelpuffer, Würstchen, Frischkäsezubereitungen mit Kräutern, Schokolade u.v.m. können Gluten enthalten.

Glutenfrei (aber nur in unverarbeitetem Zustand!) sind hingegen unter anderem Obst, Gemüse, Kartoffeln, Salat, Milch und Naturjoghurt, Pflanzenöle, Honig und Marmelade, Hülsenfrüchte, Tofu, reine Fruchtsäfte, Wein und Sekt, Reis, Mais, Hirse, Buchweizen, Amaranth und Quinoa.

Beim Einkauf immer genau die Zutatenliste lesen. Problem: Nicht immer lässt sich aus solchen Listen bis ins Detail erkennen, was alles in dem Produkt steckt. Gerade bei industriell hergestellten Produkten ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Gluten mit verarbeitet wurde, wenn auch ggf. in geringen Mengen. Gute Orientierung bietet hier das durchgestrichene Ährenzeichen, mit dem nur Lebensmittel gekennzeichnet werden dürfen, die absolut glutenfrei sind. Hilfreich ist auch die jährlich erscheinende Liste der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft.