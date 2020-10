Kraftpakete Diese Nüsse sind gesund

Erdnuss

Erdnüsse sind eigentlich keine Nüsse, sondern Hülsenfrüchte und wurden in der Vergangenheit oft zu Unrecht verpönt. Sie sind sehr proteinreich und somit eine gute Ergänzung unserer Ernährung. Aktuelle Studien zeigen einen positiven Einfluss auf den Fettstoffwechsel und den Blutdruck. Diese positiven Eigenschaften des hochwertigen Fettes sind schon aus der Ölsäure des Olivenöls bekannt. Untersuchungen zeigen, dass ein regelmäßiger Verzehr bereits geringer Mengen an Erdnüssen den Mineralstoffhaushalt in unserem Körper verbessert.