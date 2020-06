Konjunkturpaket Was bringt die Mehrwertsteuer-Senkung?

Ab 1. Juli soll in Deutschland, zunächst bis Ende des Jahres, die Mehrwertsteuer gesenkt werden. Diese wird von Händlern und Dienstleistern auf alles erhoben, was wir als Endkunden erwerben, und direkt an den Staat abgeführt. Der Steuersatz soll ab 1. Juli nur noch 5% auf Artikel des Grundbedarfs (die meisten Lebensmittel, Bücher, Zeitschriften, Hotelübernachtungen, Tampons u.v.m.) und 16% auf Luxusartikel (darunter fallen aber nicht nur Autos und teure Uhren, sondern die meisten Konsumgüter, beispielsweise auch Toilettenpapier, und die Gastronomie) betragen.

Grundsätzlich gilt: Einzelhändler sind nur in wenigen Fällen verpflichtet, die Mehrwertsteuer-Senkung an den Kunden weiterzugeben. Zwar haben einige Discounter dies angekündigt, aber kontrollieren lässt sich das nicht richtig, denn die Preise am Regal und an der Kasse werden nur als Bruttopreise (also bereits inklusive Mehrwertsteuer) ausgewiesen. Einige Branchen, beispielsweise die Gastronomie-Verbände, haben bereits teilweise angekündigt, die Senkung nicht an die Endkunden durch günstigere Endpreise weiterzugeben, sondern mit den höheren Margen erstmal die laufenden Verluste zu decken.